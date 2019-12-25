ملك السويد يتطلع إلى عقد جديد في خطابه في عيد الميلاد

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تطرق الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف إلى الجريمة والتغير المناخي وتطلع إلى العقد المقبل وذلك في خطابه السنوي في عيد الميلاد (الكريسماس) اليوم الأربعاء.

وأشار إلى "تحديات" عدة تواجهها البلاد في شكل الجريمة التي تتسبب في "انعدام الأمن" وكذلك التوترات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

وقال في خطابه الذي تم بثه عبر الإذاعة والتلفزيون وموقع يوتيوب: "المناخ يواصل التغير ونواجه أوضاعا جديدة بالكامل. ويبدو أن العقد الماضي كان الأكثر حرارة منذ بدء قياس درجات الحرارة".

وبصفته ملكا، فدوره غير سياسي في الدولة ذات العشرة ملايين نسمة.

غير أنه قال إن هناك أيضا "أسبابا قوية للشعور بالأمل والتفاؤل حيال المستقبل".

وأشار إلى الاكتشافات العلمية والبحثية لعلاج الأمراض أو لخفض الأثر السلبي على المناخ والبيئة.

وتحدث الملك في النهاية عن قراره العام الجاري بتجريد أحفاده الخمسة من ابنيه كارل فيليب والأميرة مادلين من صفاتهم الملكية.

يشار إلى أن كارل فيليب ومادلين هم أصغر أبناء الملك.

وقال إن هذا يساعد في "توضيح" من "سيكونون الممثلون الرسميون للسويد في المستقبل".

كان جوستاف (73 عاما) قد القى خطابه الإذاعي الأول بمناسبة الكريسماس في عام 1972 وهو العام الذي سبق تتويجه ملكا للبلاد وهو في سن الـ27 والعشرين.