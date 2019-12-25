لقى عامل بمركز نقادة بمحافظة قنا، مصرعه، متأثرا بإصابته بطلقات نارية، وذلك بعد قيام طالب بإطلاق النار عليه، لقيام المجني عليه بسب وضرب شقيقة المتهم، التى استدعته فأطلق عليه وابلا من الرصاص ليردوه قتيلا، وتم القبض على المتهم والسلاح الآلي المستخدم في الواقعة.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا بمقتل عامل يدعى عمر سالم مراد، مقيم بمركز نقادة، بعدد من الطلقات النارية.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد ضبش، مدير إدارة البحث الجنائي، توصلت التحريات إلي قيام المتهم على مرسي عدلى البالغ من العمر 22 عاما، طالب، بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه سبق وتقدم لخطبة شقيق المتهم إلا أنها وأسرتها رفضته، وهو ما أثار غضبه وأثناء مرورها في الشارع، افتعل معها مشاجرة وتعدى عليه بالسب والضرب، وقامت الفتاة بالاتصال بشقيقها الذي حضر مسرعا وتطورت المشاجرة بين المتهم والنجمة عليه إلى استخدام السلاح الآلي وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.