مدير تحرير «الشروق»: العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى تحتاج إلى تدعيم

طلعت إسماعيل: أخبار المنظمات الأهلية تصدرت الصفحات الأولى عند إحالة بعضها إلى القضاء.. ووسائل التواصل الاجتماعى أحدثت قفزة فى التواصل الإنسانى

قال الكاتب الصحفى طلعت إسماعيل مدير تحرير «الشروق»، إن العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لا تزال تحتاج إلى تدعيم.

وأضاف إسماعيل خلال ندوة «دور الإعلام وتأثيره فى المجتمع المدنى سلبا وإيجابا»، التى نظمها نادى روتارى إسكندرية مارين وإسكندرية فاروس أمس الثلاثاء برئاسة الدكتورة أميمة الشيخ رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية 2451، إنه لابد من نقل أخبار منظمات المجتمع المدنى بعمق يعكس أدوراها الحقيقية.

وأشار إسماعيل إلى أن المنظمات الأهلية قائمة على العطاء، بالعمل التطوعى لخدمة فئات من المجتمع بأدوار لا يستطيع تحملها القطاع الرسمى للدولة، لافتا إلى أن المجتمع المدنى أو الأهلى جزء من المجتمع ككل.

وشدد مدير تحرير الشروق على أهمية تأهيل الإعلاميين والصحفيين لتبنى قضايا مجتمعاتهم، مضيفا أن الإعلام له دور مهم فى نشر التنوير والوعى وتبنى القضايا الأساسية التى تعكس مشاكل المجتمع.

ورأى إسماعيل أن الدولة تواجه تحديات قد يساندها الإعلام مؤديا أداء طيبا وأحيانا أخرى يكون أداؤه غير مجدٍ، موضحا أن الإعلام الضعيف لا يستطيع نقل الصورة بتعدد جوانبها كما يجب.

وأضاف إسماعيل أنه كلما كانت المنظمات الأهلية ناشطة مجتمعيا، أثمر ذلك إعلاما أفضل وأنشط، مشيرا إلى ضرورة تحلى الصحفى بالمهنية فى نقل ما يدور فى مجتمعه بطريقة حرفية، قائلا: «الصحفى الذكى يستطيع اقتحام أى قضية وأن يقول كلمته بكل الوسائل».

وحمل إسماعيل، التعليم مسئولية إعداد جيل إعلامى واعٍ لديه ثقافة الحوار مع الآخر والتفكير والتعقل فى الأمور الحياتية والقضايا المجتمعية، متابعا «نحتاج إلى صحفى ملم بالموجة التكنولوجية الجديدة يتعايش مع الواقع ولا يتعامل معه بشكل سطحى مباشر ويفرز أجيالا أخرى أشبه بجيل الصحفيين العمالقة من المصريين».

وأوصى إسماعيل بنظام تعليمى جيد ودور فعال لكل مؤسسات الدولة إعلامية وغيرها فى النهوض المجتمعى ونشأة جيل جديد قادر على مواكبة تحديات العصر.

وشدد إسماعيل على أهمية حرية تداول المعلومات وتطوير الصحافة فى ظل تحديات القرن الـ 21 التى يتصدرها تراجع الصحافة الورقية وتحولنا إلى عالم كبير اسمه التواصل الاجتماعى أو السوشيال ميديا الذى أدى إلى قفزة فى التواصل الإنسانى.

ولفت مدير تحرير الشروق إلى حجم التغييرات التكنولوجية التى شهدتها آخر عشر سنوات مما ساهم بشكل كبير فى تبديل الأدوار والمهام فى المنظومة الإعلامية.

وقال إسماعيل إن أخبار المنظمات الأهلية تصدرت الصفحات الأولى بعد إحالة بعضها إلى القضاء، ولكن أخبارها الإيجابية كفعل الخير أو مساعدة فئات ضعيفة مظلومة من المجتمع كالغارمات على سبيل المثال لا تجد مكانها إلا فى الصفحات الداخلية.

وطالب إسماعيل، بإعادة بلورة العلاقة الثنائية الجدلية بين الإعلام وقطاع المجتمع المدنى ووضع أفكار خارج الصندوق للتعريف بدور قطاع المجتمع المدنى وما يشمله من أندية الروتارى وغيرها من المنظمات الأهلية.