الغندور لـ مرتضى منصور: الفيفا يجبرك على احترام الحكام

وجه جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، رسالة جديدة، لمرتضى منصور، بسبب استمرار رئيس نادي الزمالك في انتقاد حكام الدوري الممتاز.

وانتقد مرتضى منصور قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بإيقافه 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك كونه ليس عنصر من عناصر كرة القدم ولا يمكن توقيع عقوبة عليه.

وحضر رئيس الزمالك، مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بستاد "السلام"، بالرغم من إيقافه.

وقال جمال الغندور، مساء اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة " سكاي نيوز العربية": على الجميع احترام الحكام، هذا ما يطالب بتحقيقه الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائحه بين جميع عناصر اللعبة، والعالم كله يتبع ذلك".

وأضاف:" عناصر اللعبة يدخل فيها إدارات الأندية، وأعتقد أن على الجميع الالتزام بذلك، ومن يخرج عن هذا الإطار يجب أن تتم معاقبته".

وسقط الزمالك مجددًا في فخ التعادل أمس الثلاثاء، أمام فريق الإنتاج الحربي 0 – 0، ليفقد الفريق الأبيض النقطة الـ12 في مشواره ببطولة الدوري، بعد ان كان تعثر في آخر جولتين أمام طلائع الجيش وسموحة.

أما عن واقعة إيقاف الحكم الدولي المغربي هشام التيازي مدى الحياة، بسبب ارتكابه أخطاء "جسيمة" خلال مباراة بالدوري المغربي، قال الغندور أنه يرفض تماما فكرة الإبعاد النهائي للحكام.

وقال الغندور:"مهما كانت الأخطاء فالإبعاد النهائي ليس هو الحل، حيث سيكون هناك تأثير سلبي على الحكام، لأن الحكم إذا خاف من الخطأ، سيمثل بالنسبة له ضغوطات سلبية".