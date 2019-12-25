السلطات الإيرانية تغلق خدمة الإنترنت الهاتفية لـ«أسباب أمنية»

أغلقت السلطات المحلية خدمات الإنترنت الهاتفية في بعض المناطق بسبب مخاوف أمنية حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء.



وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول إيراني لم يُذكر اسمه، أن هذا الإغلاق، الذي بدأ صباح اليوم، من الممكن أن يمتد لمناطق أخرى، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.



وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن خدمة الإنترنت عبر الهاتف الجوال قطعت في مناطق كردستان، ألبرز، زنجان، بالإضافة إلى مدينة شيراز.



يأتي ذلك فيما تشهد إيران خلال الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة قطعت السلطات خلالها خدمة الإنترنت في البلاد لأكثر من أسبوع.