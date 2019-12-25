جيش الاحتلال الإسرائيلي: القبة الحديدية تسقط صاروخا من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخًا واحدًا أطلق على جنوب إسرائيل من قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف جيش الاحتلال، أن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أسقطت الصاروخ، بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

كانت صحيفة "يديعوت احرونوت" قد ذكرت في وقت سابق اليوم الاربعاء، انه تم اطلاق صواريخ من غزة على مدينة اشكلون جنوبي أسرائيل خلال ظهور رئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو في فعالية انتخابية في المدينة.

كان حادث مماثل قد وقع في شهر سبتمبر الماضي عندما انطلقت صافرات التحذير من صواريخ، بينما كان نتنياهو يحضر فعالية قبل الانتخابات التي جرت في السابع عشر من ذات الشهر.