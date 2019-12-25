وزير التنمية المحلية يشدد على اتخاذ إجراءات تعزيز آفاق الاستثمار في أسوان

شدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بمحافظة أسوان، بما يوفر فرص عمل خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان أشرف عطية بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - احتياجات ومتطلبات المحافظة فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق ومشروعات البنية التحتية التي تخدم عملية الاستثمار والتنمية، ودراسة إقامة جراجات متعددة الطوابق والإستغلال الأمثل لبعض المساحات الموجودة بمدن المحافظة والاستفادة من التجربة التي تم إطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية في هذا الشأن.

كما تم متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزارء أثناء الجولة التي قام بها لبعض المناطق بمحافظة أسوان خلال حضوره منتدى "أسوان للسلام والتنمية" منتصف شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى استعراض جهود المحافظة فيما يخص استغلال كافة المشروعات المؤجرة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية واستغلال كافة المزايا النسبية التي تتمتع بها أسوان.

كما بحث الجانبان جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع أسوان وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والقيام بالاحتياجات المطلوبة في هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية أن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، والبناء على الجهود التي شهدتها المحافظة خلال العام المالي السابق.