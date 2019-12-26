الرئيس الأريترى يصل إثيوبيا لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين

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وصل الرئيس الأريترى آسياس آفورقى اليوم الأربعاء، إلى أديس أبابا في زيارة لإثيوبيا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن آفورقي سوف يجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية الأخرى.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد قام بزيارة إلى أسمرة في العام الماضي شهدت استئناف فتح السفارات وعودة رحلات الطيران بين البلدين.

وكانت أريتريا وإثيوبيا قد خاضتا حربا بين عامي 1998 و2000 ، أسفرت عن مصرع نحو 80 ألف شخص قبل التوصل إلى تسوية للأزمة بين الدولتين.