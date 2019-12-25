 النائبة مي البطران عن قرار السيسي بتدريس مادة «احترام الآخر»: يرسم الطريق لسلام الوطن - بوابة الشروق
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النائبة مي البطران عن قرار السيسي بتدريس مادة «احترام الآخر»: يرسم الطريق لسلام الوطن

مي البطران
مي البطران
علي كمال
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 9:55 م

وجهت النائبة الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرحه تعميم برنامج لتقبل الآخر، وتدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس، خلال احتفالية "قادرون بإختلاف لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم"، وذلك استجابة لطلب الطفل مهند عماد، لتحسين طرق التعامل مع ذوي القدرات الخاصة.

كما وجهت الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتوقيعه بروتوكول التعاون مع مؤسسة لتنمية الإنسانية المستدامة لتطبيق برنامج القيم الخمس الإنسانية (الحقيقة – الحب – السلوك القويم – السلام – نبذ العنف) تحت إشراف الدكتورة مي البطران، مُعتبرةً أنها خطوة استباقية لتدريس القيم الانسانية للمدرسين والطلبة في المرحلة الابتدائية التي تعتبر مرحلة التمهيد، وتكوين البنية الاساسية للفكر السليم القائم على حب وتقبل الآخر.

وأكدت أن طرح الرئيس السيسي وتعميم برنامج لتقبل الآخر في المدارس، يرسم لنا الطريق لبناء الإنسان، تحت شعار "سلام قلوب، سلام عقول، سلام وطن".

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