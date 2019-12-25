محافظ شمال سيناء يقرر رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، وذلك لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها المحافظة حاليا.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الاربعاء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية ..موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

من جانبه، أكد أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة والمشرف على غرفة العمليات أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

يذكر أن محافظة شمال سيناء ﺗشهد منذ أمس ظروفا جوية غير مستقرة .. حيث تتعرض لرياح شديدة الرياح محملة بالرمال والأتربة وموجة برد شديدة وصقيع في بعض المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.