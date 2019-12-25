سياحة الأقصر تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بمعبد الكرنك احتفالًا بأعياد الميلاد



قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اللجنة أطلقت اليوم الأربعاء، مبادرة تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأقصر بطرق متنوعة ومختلفة.



وأوضح عثمان في تصريح، أن اللجنة قامت بتوزيع الورود والهدايا التذكارية الفرعونية على السائحين وزوار معبد الكرنك اليوم احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد.



وأضاف أن المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة وإرسال رسائل إيجابية للسائحين في العالم "أن مصر مستعدة لاستقبالهم وتفتح ذراعيها للجميع"، مؤكدا أن المبادرة ومثلها من المبادرات الأخرى تنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي الذي يعيش أفضل فتراته منذ عدة سنوات.



وأشار عثمان إلى أن نسب الإشغال في الأقصر ستتعدى 90% تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، لافتا إلى أن المناطق الأثرية والسياحية اكتظت بالسائحين الذين يحرصون على قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة في مدينة الأقصر.