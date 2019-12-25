محافظ القليوبية: تنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء بـ240 مليون جنيه

قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن المحافظة تشهد طفرة في تنفيذ مشروعات الكهرباء هذا العام حيث تم تنفيذ مشروعات بمبلغ 240 مليون جنيه.

وأضاف انه جاري تنفيذ مشروعات بإستثمارات تبلغ 170 مليون جنيه، عن طريق إنشاء محطات كهرباء جديدة ولوحات توزيع لخدمة المناطق التي تعاني من ضعف الكهرباء، فضلاً عن تغذية المشروعات القومية والمناطق الإسثمارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأربعاء، مع المهندس محمد عبد الحكم رئيس قطاع كهرباء جنوب الدلتا، لمناقشة تذليل بعض العقبات للمشروعات التي يقوم القطاع بتنفيذها بالمحافظة.

من جانبه استعرض رئيس القطاع - خلال اللقاء - إمكانية التعاون مع المحافظة عن طريق إصدار تعليمات لرؤساء المدن، ومركز معلومات الشبكات الأرضية لعدم المغالاة في أسعار تراخيص الحفر ورد الشيء لأصله، وتكليف الولايات التابعة للمحافظة بالتعاون في هذا الصدد لتنفيذ المشروعات وتسليمها في المواعيد المحددة.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون لتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، لزيادة القدرة في المناطق الاستثمارية بالمحافظة، ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق دائرة المحافظة، والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربي، وتلبية مطالب المواطنين.