أوكرانيا تبدأ إجراءات جنائية مع وصول أول قطار ركاب روسي إلى القرم

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بدأ محققون في أوكرانيا إجراءات جنائية بعد وصول أول قطار ركاب روسي إلى القرم عبر خط جديد للسكك الحديدية إلى شبه الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود.

وقال مكتب المدعي العام في كييف إن قطار الركاب القادم من مدينة سان بطرسبرج، عبر حدود أوكرانيا بشكل غير قانوني من خلال جسر القرم اليوم الأربعاء.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لموسكو. وتتصل المنطقة المهمة استراتيجيا والتي تطل على البحر الأسود، جغرافيا بأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الاثنين افتتاح خط للسكك الحديدية لربط روسيا بشبه جزيرة القرم عبر الجسر الذي يمتد فوق مضيق كيرتش، وكان بوتين افتتح العام الماضي طريقا للسيارات عبر الجسر.

وانتقد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، تدشين خط السكك الحديدية عبر الجسر، قائلا إنه "يشكل انتهاكا آخرا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها من جانب روسيا".