قتل تمساح في حديقة حيوان زيوريخ لإنقاذ حياة حارسة

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قال مدير حديقة حيوان في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الأربعاء إنه تم قتل تمساح بعدما أمسك بيد حارسة بالحديقة بين فكيه.

ووقع الحادث أول أمس الاثنين بينما كانت الحارسة تحاول تنظيف حظيرته.

وعندما قامت بإبعاد التمساح الفلبيني من المنطقة، أطبق علي يديها ولم يتركها لعدة دقائق.

وقال مدير الحديقة اليكس رويبيل لوكالة أنباء "كيستون –اس دي ايه" السويسرية إن الحديقة قررت قتل الحيوان الذي كان يبلغ طولها 5ر1 متر ويزن 15 كيلوجراما لإنقاذ الحارسة.

ولا تزال الحارسة تتلقى العلاج في المستشفى حتى اليوم الأربعاء.

يذكر أن التمساح الفلبيني من الانواع النادرة، حيث لم يتبق منه سوى 250 تمساحا في البرية.