تقرير: تفكيك خلية إرهابية وراء قتل متظاهرين في إيران بأوامر خارجية في نوفمبر

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أفراد من قوات مكافحة الشغب يحاولون تفريق المُحتجين على رفع أسعار الوقود في طهران يوم 16 نوفمبر 2019. صورة لرويترز

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية مساء بتفكيك خلية "ارهابية" ضالعة بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة "فارس" أن الخلية تضم 13 عنصرا تابعا لزمرة ما يسمى بـ "حركة النضال العربي".

وأضافت الوكالة أن عناصر الخلية اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي.

كانت إيران قد شهدت منتصف الشهر الماضي احتجاجات على رفع اسعار الوقود شهدت حرق مقار حكومية ومصارف .

ونفت إيران اليوم الأربعاء تقارير وسائل إعلام أجنبية كانت ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع أن أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

وتعد هذه الحصيلة خمسة أضعاف الحصيلة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، التي قالت إن 304 أشخاص قتلوا وأصيب عدة مئات.