إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي



أصيب 5 أشخاص مصابين بكسور وجروح جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، اليوم الأربعاء، أمام قرية البيضا بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، وبالانتقال وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أمام قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار على باتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسر وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من:" على رجب هاشم" البالغ من العمر 38 عاما،" وإبراهيم نصر الليثي" البالغ من العمر 28 عاما، ونصر رمضان علي البالغ من العمر 39 عاما، وسعد علي عبدالحميد البالغ من العمر 26 عاما، وتامر عبدالجواد محمود البالغ من العمر31 عاما، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.