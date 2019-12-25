

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، أن روسيا خصصت 4.8 مليون دولار لتمويل مشروع خاص بصندوق الطفولة التابع لمنظمة الأمم المتحدة (منظمة اليونيسف) بهدف تخفيض عدد إصابات الأطفال بالأمراض ونسبة وفياتهم في كوريا الشمالية.



وذكرت السفارة - حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" - أن السفير الروسي لدى بيونج يانج سلم مبعوث وزارة الخارجية الكورية الشمالية، المشرف على المنظمات الدولية، لي هيونج سيك مذكرة تُحيط حكومة كوريا الشمالية علما بأنه بموجب قرار صادر عن الحكومة الروسية تقرر تمويل مشروع "تخفيض عدد إصابات الأطفال بالأمراض ونسبة وفيات الأطفال في كوريا الشمالية من خلال تدابير وقائية وعلاجية " بميزانية تبلغ 4.8 مليون دولار أمريكي.