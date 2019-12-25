الغندور: هدف أفشة في الاتحاد «الوحيد الذي احتسب بالخطأ هذا الموسم»

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيرحل عن منصبه في حالة تم اجباره من قبل اللجنة الخماسية، على الاستعانة بحكام اجانب في الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "اتفقت مع اللجنة الخماسية على عدم الاستعانة بحكام أجانب، سوى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وإذا أجبرت على الاستعانة بحكام اجانب لغير هذه المباراة سأرحل فورًا عن منصبي".

وتابع: "اتحاد الكرة قام بعمل تأمين على الحكام في 2005، عندما كنت رئيس للجنة الحكام، لكنه ألغي بعد رحيلي مباشرة، وأسعى لعودته مرة أخرى".

وأوضح: "هناك هدف واحد غير صحيح، احتسب بنتيجة خطأ تحكيمي هذا الموسم".

وأضاف: "هداف الأهلي الثاني في الاتحاد جاء عن طريق تسلل واضح، وهذا الخطأ هو الأول للمساعد يوسف البساطي، منذ سنتين، ويعد من الأخطاء النادرة له".

وكشف الغندور، أن بدل انتقال الحكام تم الغاءه هذا الموسم، مشيرًا إلى أن ما يتقاضاه حكم المباراة إذا كان يحكم في القاهرة مثل أسوان.

وأوضح: "تأخير مستحقات الحكام سببه الأزمة المالية التي سمر بها الاتحاد".

واختتم :" مستحقات الحكام عن أول شهرين من الموسم الجاري تسدد قريبا".

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.