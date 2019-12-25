شهد عام 2019 انتخابات رئاسية وبرلمانية في كثير من بلدان العالم المختلفة، ساهمت في وصول العديد من الوجوه الجديدة للسلطة، أو استمرار آخرين في مناصبهم لفترات أخرى، ومنهم من استقال وعاد ليتولى المنصب مرة أخرى خلال نفس العام.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي، أبرز من صعدوا أو استمروا في سدة الحكم حول العالم خلال العام 2019.



* البرازيل

برز السياسي والعسكري البرازيلي جايير بولسونارو، في الانتخابات البرازيلية عام 2018، حتى أعلن عن فوزه بانتخابات الرئاسة البرازيلية، في يوم 29 أكتوبر 2018، بعد فوزه بأكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات النهائية متفوقا على منافسه اليساري، فرناندو حداد، ليتولى المنصب في 1 يناير 2019، ويكون أول رئيس يتولى الحكم في العام الحالي.



* سلوفاكيا

احتفلت المحامية الليبرالية سوزانا تشابوتوفا الباغة من العمر 45 عاما بفوزها برئاسة دولة سلوفاكيا، في نهاية مارس الماضي، بعدما حصلت على 57.9 % من الأصوات، مستفيدة من استياء الناخبين من الائتلاف الحاكم، لتؤدي اليمين الدستورية كأصغر وأول إمرأة تتولى رئاسة سلوفاكيا، في 15 يونيو الماضي.



* إندونيسيا

في 19 إبريل الماضي، فاز الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في الانتخابات الرئاسة الإندونيسية، بحصوله على 85.6 مليون صوتا، ليؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة، في 20 أكتوبر الماضي، في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة، وتم بثها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الوطني.



* مقدونيا الشمالية

في 6 مايو الماضي، فاز السياسي والأكاديمي المقدوني ومرشح الائتلاف الحاكم ستيفو بنداروفسكي برئاسة مقدونيا الشمالية، بعد حصوله على 51.7 % من الأصوات، قبل أن يتولى مهام منصبه في 12 من نفس الشهر، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام مشرعي البرلمان.



* أوكرانيا

في ليلة رأس السنة الـ2019، أعلن الممثل الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ترشحه للإنتخابات الرئاسية الأوكرانية، وسط تعجب البعض الذين ظنوا أنه عمل استعراضي، إلا أن الممثل الكوميدي تمكن -بعد 4 أشهر فقط- من تحقيق فوز ساحق على الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشنكو، ليتولي مهام منصبه كرئيسا لأوكرانيا في 20 مايو الماضي.



* السلفادور

في 1 يونيو الماضي، تولى السياسي ورجل الأعمال السلفادوري من أصل فلسطيني، نجيب أبو كيلة البالغ من العمر 38 عاما رئاسة دولة السلفادور، حاملا معه طموح إصلاح هذا البلد الصغير في أمريكا الوسطى، حيث يدفع الفقر والعنف السكان نحو الهجرة بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة.



* بريطانيا

بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فاز وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، بانتخابات حزب المحافظين، في 23 يوليو الماضي، ما مكنه من تولي منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماي.



تلك الانتخابات لم تكن الوحيدة التي فاز فيها جونسون، إذ يعد جونسون رئيس الوزراء الوحيد الذي تم انتخابه مرتين خلال عام 2019 لنفس المنصب، ففي 6 نوفمبر الماضي، استقال رئيس الوزراء البريطاني، على خلفية الأزمة التي أطاحت بماي، قبل أن يعود ويفوز في الانتخابات مرة أخرى 13 ديسمبر الماضي- بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني.



* تونس

في 23 أكتوبر الماضي، أدى الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، للسنوات الخمس المقبلة، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في السباق الرئاسي.



* فنلندا

في 10 ديسمبر الماضي، اختيرت الفنلندية سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما، رئيسة لوزراء فنلندا، لتكون بذلك أصغر من يتولى رئاسة الوزراء في العالم، لتجد نفسها -بعد يومين- كتفا إلى كتف مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وغيرهما في قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها قادة الدول الأعضاء الـ27.



* الجزائر

بعد الحراك الذي أطاح بالرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، فاز الوزير الأول الأسبق عبدالمجيد تبون -في 16 ديسمبر الماضي- في الانتخابات الرئاسية، التي جرت وسط الاحتجاجات المندلعة بالبلاد، حيث حصل تبون على 4 ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن رئيس يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.



* أفغانستان

في 22 ديسمبر الماضي، فاز الرئيس الحالي، أشرف غني البالغ من العمر 70 عاما، بولاية رئاسية ثانية لأفغانستان، بعدما حصل على 50.64% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة، التي جرت في 28 سبتمر الماضي، في حين حصل منافسه رئيس السلطة التنفيذية، عبدالله عبدالله، على 39.52 % من الأصوات.