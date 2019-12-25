تريد الألمانية يوليا أن تكون سعيدة في أعياد الميلاد، متدبرة أحداث الماضي، ولكن سعيدة في الوقت ذاته، عندما تجتمع العائلة بأكملها في هدوء واسترخاء، حسبما تقول.

لابد أن تكون سعيدة بشكل ما هي الأخرى أيضا، فالحياة تستمر.

تقول يوليا البالغة من العمر 37 عاما: "يرى زوجي أن علي أن أتوقف شيئا فشيئا عن إعطاء هذا اليوم أهمية محزنة"، قالت ذلك وهي في منزلها في الريف بولاية زارلاند الألمانية، وأضافت: "علي أن أعود ببساطة للاحتفال بعيد الميلاد، من أجل الأطفال أيضا".

علق أحد نجليها كريات عيد الميلاد في غرفة الجلوس، ولكنها تفكر كثيرا في أمها، كل يوم.

وهي تشاهد الآن، في أعياد الميلاد، ملفا به صور.

تود يوليا، وهذا ليس اسمها الحقيقي، أن تتحدث عن اليوم الذي غير حياتها، وذلك حتى لا يصبح التسونامي، موجة مد وأمواج عاتية، والذي وقع في 26 ديسمبر عام 2004 نسيا منسيا. وفي الوقت ذاته من الصعب عليها بعد 15 عاما أن تتحدث عن ذكرياتها بهذا الشأن.

كانت يوليا تبلغ من العمر 22 عاما آنذاك، وكانت تدرس السياحة وتحب السفر، تماما مثل أمها. كانتا تحتفلان معا بأعياد الميلاد في منتجع كهاو لاك على الساحل الغربي لتايلاند. كان الفندق الذي نزلت به يقع على البحر مباشرة، كان الماء أزرق نقيا، والرمال بيضاء، ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية.

تقول يوليا إنها استيقظت في اليوم الثاني من أعياد الميلاد على وقع هزة، "كان هناك صوت ارتطام، عدا ذلك لم يكن هناك شيء غير معتاد". تناولت الأم وابنتها الفطور.

وعلى الجانب الآخر من العالم، سجل باحثون في الولايات المتحدة وقوع زلزال بحري شديد قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، وكان بقوة 9.1 درجة. لم تكن هناك آنذاك أنظمة إنذار مبكر، ولم تكن هناك خطط لحالات الطوارئ. دفع الاهتزاز بموج البحر في عدة اتجاهات مختلفة، إلى تايلاند وإندونيسيا وماليزيا، وكذلك إلى سريلانكا والهند، ووصولا إلى سواحل شرق إفريقيا.

ذهبت يوليا وأمها عقب الفطور إلى البحر، وبمعنى أصح، ذهبتا إلى حيث كان يجب أن يكون البحر. ولكن لم يكن هناك في هذا الصباح إلا الرمال، وكانت القوارب على الأرض، وبعيدا كان هناك خط أبيض، كانت هناك مجموعة من الناس تنظر إلى مكان هذا الخط، وقفت السيدتان إلى جانبهم، "أصبنا بالوجوم، وانتابنا الخشوع التام، لم نكن نعرف ما الخطب".

ثم بدأ صوت يشبه صوت الطائرة النفاثة، حسبما تقول يوليا. كان الخط الأبيض موجة، ولكن عندما لاحظوا ذلك كان الوقت قد فات. كانت قوة الماء هائلة بشكل جعلتهم يظنون أنهم في غسالة. كانت يوليا تجدف ضد قوة التسونامي، كانت تقابل بضغط دائم إلى أسفل، ثم أغمي عليها.

عندما عادت لوعيها كان الهدوء يسود، مرت أول موجة، كانت يوليا تحوم في المياه الهادئة التي تحولت إلى خليط داكن، كانت هناك رائحة بنزين و براز، كانت هناك رائحة عفن بشكل ما. كانت هناك قطع أثاث تحوم في المياه، وكذلك أغذية وجثث. تدمرت معظم الأبنية.

كانت يوليا تعرف أن أمها ميتة، "وفي هذه اللحظة ظننت أنه لم ينج أحد"، حسبما قالت.

كانت تشعر بألم شديد، تفحصت ذراعيها وساقيها، كانت عارية، انتزعت الموجة ثيابها، جدفت حتى خرجت من الماء وهربت إلى إحدى قاعات الاستقبال في الفندق الذي كان لا يزال موجودا.

كان الناس يحذرون هناك من موجة ثانية، حسبما تذكرت. هرعت يوليا غارقة في دمائها، ومصابة بشظايا في الساق، إلى أعلى تلة تطل على الشارع. أخذتها شاحنة معها، ونقلتها إلى أحد المستشفيات في الأقاليم، وذلك بعد أن امتلأت المستشفيات الكبرى، "لقد كان مستشفى مخيفا تماما.. لم يكن هناك أحد يتحدث الإنجليزية، كانت هناك حيوانات في كل مكان، لم تكن هناك ضمادات". قام طبيب بوضع خرقة على جرحها الذي كان بحجم قبضة اليد على ساقها، وربطها بشريط لاصق.

قام بتخييط الجروح القاطعة الأصغر في ساقيها وذراعيها وظهرها بدون تخدير. كما أطلعها أناس على قوائم بالناجين والموتى، وكان اسم أمها في القائمتين، "كان كل شيء سيء التنظيم جدا جدا". وفقا للتقديرات فقد توفي نحو 230 ألف شخص في تايلاند وفي 12 دولة أخرى.

في المستشفى التقت يوليا بفتى في التاسعة من عمره، كان يترجم لها، أعطاها والده محموله لكي تتصل بأبيها، والذي حاول بالتعاون مع الخارجية الألمانية، إعادتها لألمانيا بأسرع وقت ممكن. تلونت ساقها بلون أسود مخضر، التهبت جروحها، لم تكن قادرة على المشي. ثم سافرت بعد ذلك بـ3 أيام إلى فرانكفورت. لم تعد قادرة على تذكر رحلة الطيران، حيث فقدت إحساسها بالزمان بسبب الأدوية القوية التي تعاطتها.

ثم عادت يوليا للمنزل، كانت تجلس في كرسي متحرك ولا تعرف كيف ستكون الأمور. هل تستمر في دراسة السياحة؟ هل تستطيع العودة للبحر مرة أخرى؟ وهل يتم العثور على أمها؟

ثم جاءها اتصال بعد شهري، يفيد بأنه تم التحقق من جثة والدتها بمساعدة اختبار الحمض النووي. جاء رماد الجثة بالطائرة، ثم كان الدفن. لم تعرف يوليا على وجه التحديد كيف ماتت أمها. ولكن، وعلى أية حال، تأكد لها خبر وفاتها. لقد ساعدها ذلك في إنهاء الألم بهذا الشأن، وذلك خلافا لأهالي ضحايا آخرين لم يعثر عليهم حتى الآن.

ثم عادت بعد ذلك بشهر للجامعة. اندملت ساقها، أصبحت قادرة مرة أخرى على المشي، عاد يومها الطبيعي مرة أخرى، ولكن الرائحة الكريهة التي علقت بأنفاسها والآلام التي صاحبتها استمرت عدة أشهر. كان الأطباء يظنون في البداية أن أسباب ذلك نفسية، ثم تبين لهم فيما بعد أن بكتريا من مياه الموج استقرت في جيوبها الأنفية هي السبب في هذه الرائحة، حسبما أوضحت يوليا. وتغلب الأطباء على هذه البكتريا بمساعدة مضاد حيوي. قرأت يوليا فيما بعد في "مجلة الأطباء" أن ناجين آخرين تعرضوا لنفس البكتريا.

مر على هذه الكارثة 15 عاما الآن، تعيش يوليا الآن في منزل والديها بولاية زارلاند الألمانية، وأصبحت أما لفتيين، وأصبح هناك الآن نظام إنذار دولي مبكر، يساعد على إنقاذ حياة الناس في حالة حدوث تسونامي جديد.