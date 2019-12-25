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أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، أن نادي الزمالك، يعاني من سوء توفيق خلال مباريات الدوري الممتاز بالموسم الحالي.

وقال مرسي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "نادي الزمالك له فضل كبير على باسم، والفريق يعاني هذا الموسم بسوء توفيق كبير، اتمنى لهم التوفيق"

وأوضح: "خالد مهدي كان سبب كبير في رجوعي للانتاج الحربي، نمتلك فريق على أعلى مستوى ومدير فني كبير بقيادة كابتن مختار مختار"

وتابع: "لم أكن أنوي الاحتفال إذا سجلت في الزمالك، لأن النادي خيره علي".

وأردف: "أكل عيشي بنادي الإنتاج الحربي، لذا لابد أن أقاتل للفوز على الزمالك، هذا لا يقلل مني كمهاجم محترف".

وحول سؤاله لو موجود في الزمالك تقدر تعمل حاجة؟ رد قائلًا: "مقدرش أقول اعمل حاجة ولا لا، حالة الفريق كله غير جيدة، سجلت مع الزمالك أكثر من 50 هدفا على مدار 4 مواسم، ومهاجمو الزمالك على قدر النادي وأتمنى لهم التوفيق".

وأشار، اجتهد في التدريبات واسعى لتقديم أفضل ما لدي من أجل العودة للمنتخ الوطني.

واختتم حديثه، موضحًا هل سيعود للقلعة البيضاء من جديد، قائلًا: "إذا عرض علي العودة للزمالك سأعود".