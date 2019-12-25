مؤتمر صحفي لبلاتينيوم مساء الجمعة قبل مواجهة الأهلي

ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بفريق بلاتينيوم الزيمبابوي، الذي يستعد لملاقاة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد "السلام" لقاء الأهلي أمام بطل زيمبابوي، بالساعة التاسعة مساء السبت المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات دوري الأبطال الإفريقي.

ويحضر المؤتمر الصحفي، ليزوي سوي، المدير الفني لبلاتينيوم ، وقائد الفريق.

ويقام المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران الفريق في التاسعة، حيث يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الفريق، الذي ينطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم نفسه.

ويصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر غد الخميس، حيث حرص مسؤولو النادي الأهلي على التواصل مع الفريق الزيمبابوي، لمعرفة موعد وصوله.