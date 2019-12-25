خفضت شركة الاستثمار المالي الأمريكية "أسه.كيو.آر كابيتال مانجمنت" مركزها المكشوف في شركة التكنولوجيا الفرنسية "إنجينكو جروب" بنسبة 10ر10% إلى 567046 سهما بما يعادل 89ر0% من أسهم الشركة الفرنسية، وذلك في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

يذكر أن المقصود بالمركز المكشوف هو أحد أشكال ملكية الأسهم لفترة قصيرة في الشركات، حيث يقوم المستثمرون بشراء كمية من أسهم إحدى الشركات لفترة محددة قبل بيعها بسبب توقع انخفاض سعر سهم الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البيانات الرسمية أوضحت أن اثنين من المستثمرين على الأقل أعلنوا عن مراكزهم المشكوفة في الشركة الفرنسية المتخصصة في تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تأمين التعاملات الإلكترونية.

وتمثل استثمارات المراكز المكشوفة في الشركة الفرنسية حوالي 32ر1 مليون سهم بما يعادل 08ر2% من إجمالي أسهم الشركة. وتعتبر شركة الاستثمار المالي البريطانية "أول ماتشوال جلوبال إنفستور يو.كيه" صاحبة أكبر استثمار مركز مكشوف في إنجنيكو بحصة قدرها 757734 سهما بما يعادل 19ر1% من أسهمها.