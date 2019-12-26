نشطاء مقنعون يقتحمون قداسا بكنسية في مدينة بازل السويسرية

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اقتحم نشطاء مقنعون قداسا بكنسية في مدينة بازل السويسرية عشية عيد الميلاد، حسبما قالت الكنيسة الانجيلية الإصلاحية في بازل.

ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "السلام وليس التحريض" وأهانوا القس.

وقال المتظاهرون إن القس، وهي امرأة، كانت قد نشرت من قبل منشوات على مدونة يمينية قومية في ألمانيا.

وقالت الكنسية إنها وجهت توبيخا للقس بسبب أنشطتها على مدونتها وقد اعتذرت ونأت بنفسها عن الموقع الأليكتروني.

وقد اصطحب راعي الكنيسة والمصلون المتظاهرين إلى خارج الكنيسة.

وقال رئيس مجلس الكنيسة لوكاس كونديرت إن الكنيسة الانجيلية الإصلاحية في بازل تسعى الآن إلى اتخاذ إجراء قانوني.