زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر كولومبيا مساء أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترا.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.