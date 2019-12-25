الخدمة الوطنية: أنشأنا مزارع لتربية الماشية ومجازر آلية ومصانع لمنتجات الألبان

قال اللواء مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه «تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتنفيذ عدة مشروعات متكاملة في مجال الثروة الحيوانية والأنشطة التكميلية لها».

وأوضح في كلمته خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، صباح الأربعاء، أنه «تم إنشاء عدة مزارع لتربية الماشية، وإنشاء مجازر آلية حديثة متكاملة، ومصانع لمختلف منتجات الألبان ومصنعات اللحوم».

وأضاف أن «كل ذلك يأتي بهدف المساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل الفجوة في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، وخفض معدلات الاستيراد للسلع الغذائية الهامة؛ توفيرًا لحجم الإنفاق من النقد الأجنبي».

وأشار إلى أن «هذه الإنجازات ستساهم بشكل كبير أيضًا في تنفيذ مشروعات الإنتاج التي تدعم خطط التنمية الشاملة في مصر».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.