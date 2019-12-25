الغندور: من يهاجم الاستعانة بابني بين حكام الدوري «خائب»

رد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على الحديث حول مجاملته لنجله وابن شقيقه، واعطائهم بعض المباريات بالقصد دونا عن باقي أطقم التحكيم، مشيرًا إلى أنه كلام ليس له أي اساس من الصحة

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "حجة البليد أو الخائب بأنه لا يستطيع أن يبذل مجهودًا أو يتفوق فيتم توجيه الضرب لمن لا يراه سببًا، لأنه خائب".

وأوضح الغندور، أنه لا يوجد أي شيء في العالم اسمه معاقبة حكم خارج الملعب من أي جهة أخرى نتيجة أي قرار خاطئ.

وكان أحمد الغندور، ابن شقيقة رئيس لجنة الحكام، ادار مباراة الزمالك والانتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.