وكالة: تحطم طائرة إيرانية بعد اصطدامها في أحد الجبال

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة، بعد اصطدامها بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مصدر مسؤول في محافظة أردبيل، قوله إن طائرة عسكرية سقطت اليوم كانت تحلق في سماء أردبيل شمال غرب البلاد.

وأضاف المصدر، أن أخبار الحادث سيتم الإعلان عنها بعد دراسة تفاصيله.

وأوضح مدير دائرة الأزمات والطوارئ الطبية في محافظة أردبيل "مجيد محمد غريباني": "لم يتم حتى الآن العثور على حطام الطائرة، وأن البحث مستمر".