منظمة خيرية بريطانية: بلوفر الكريسماس يضر بالبيئة



يرى البعض أن موسم عيد الميلاد "الكريسماس" لا يكون عيدا إذا لم يرتدوا بلوفرات قبيحة، ولكن خبراء الموضة يقولون إن هذه البلوفرات هي مثال رئيسي على الجانب السيء للموضة.



ولا يتم ارتداء اثنين من أصل خمسة بلوفرات كريسماس سوى مرة واحدة خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد، بحسب منظمة "هاباب" (Hubbub) البريطانية الخيرية المعنية بأبحاث البيئة، ومع ذلك يشتري واحد من بين كل 3 دون الـ35 عاما بلوفر كريسماس جديد كل عام.



وتقول المنظمة إن هذا يؤدي إلى كمية هائلة، وغير ضرورية، من المخلفات البلاستيكية، نظرا لأن حوالي 95 % من بلوفرات الكريسماس مصنوعة بشكل كامل، أو جزئي، من البلاستيك.



وتدعو المنظمة محبي بلوفرات الكريسماس إلى إعادة استخدام البلوفرات الموجودة، والتفكير في تبادلها مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء، والتبرع بالبلوفرات التي لا حاجة إليها للجمعيات الخيرية، أو صناعة بلوفرات بأنفسهم، أو شراء بلوفرات مستخدمة.



وتقترح المنظمة: "اصنع لنفسك مظهرا فريدا بإحداث تغييرات في البلوفر الذي تملكه بالفعل، بإضافة بعض الزينة المؤقتة يمكنك استخدام البلوفر الخاص بك بقية العام، والتوقف عن جعله موضة سريعة تستخدم لمرة واحدة".