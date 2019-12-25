 إصابة 21 شخصا بتسمم خلال قداس لعيد الميلاد شمال فرنسا - بوابة الشروق
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إصابة 21 شخصا بتسمم خلال قداس لعيد الميلاد شمال فرنسا

كومبين(فرنسا) - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 9:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 ديسمبر 2019 - 9:07 م

تعرض العديد من الأشخاص للتسمم بأول أكسيد الكربون خلال قداس لعيد الميلاد في كنيسة بشمال فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الأربعاء استنادا إلى السلطات المحلية، أنه تم نقل 21 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم استدعاء الإسعاف خلال القداس الذي أقيم في كنيسة كارلبون شمال شرق مدينة كومبين وذلك بعد ما شكا العديد من رواد الكنيسة آلاما في الرأس، واضطر 150 شخصا إلى مغادرة القداس.

ولا يزال سبب التسمم مجهولا، وتولى الادعاء العام التحقيق.

يذكر أن أول أكسيد الكربون يعد من السموم الخطيرة بالنسبة للجهاز التنفسي.


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