مؤسسات المجتمع المفتوح تدعم المجتمع المدني في إعادة المقتنيات المسروقة من إفريقيا إبان الحقبة الاستعمارية

في النقاش الدائر حول إعادة المقتنيات المسروقة من أفريقيا إبان الحقبة الاستعمارية، يعتزم اتحاد "مؤسسات المجتمع المفتوح" الدولي تكريس كفاءاته واتصالاته وموارده المالية لصالح هذا الغرض.

وقالت مديرة قسم العلاقات المؤسسية في الاتحاد، سلمين كاليسكان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين نُشرت اليوم الأربعاء: "هذا موضوع معقد ويتطلب الكثير من الجهود متعددة الأطراف.. نرى أنفسنا قادرين على ذلك، لأننا نتواصل مع كافة الجهات على نحو جيد ونتواجد في المنطقة المعنية. عبر مؤسساتنا الأفريقية تتوفر لدينا اتصالات أفريقية جيدة أيضا".

وذكرت كاليسكان أنه من المخطط دعم نشطاء وعلماء وقطاعات ثقافية خلال الأعوام الأربعة المقبلة بنحو 13 مليون يورو من أجل هذا الغرض، مضيفة أن هناك الكثير من الإجحاف في أفريقيا، والذي يتعلق بالحقبة الاستعمارية وتداعياتها حتى اليوم.

وقالت كاليسكان: "نحن في خضم هذا الوضع الإشكالي ونسأل: أين المجتمع المدني، وما الموضوعات التي يهتم بها؟"، موضحة أن المؤسسات تسعى للترابط، " حتى يصبح للمجتمع المدني صوتا مرتفعا".