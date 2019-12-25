مصرع شخص في حريق ضخم بمبنى اجتماعي بالقرب من مطار فيينا

تسبب حريق ضخم فى أحد الفنادق النمساوية اليوم فى مصرع شخص خلال احتفالات عيد الميلاد بمنطقة سيمرينج بالقرب من مطار فيينا الدولي.

وقال المتحدث باسم الشرطة النمساوية كريستيان فايلر -في تصريح اليوم الأربعاء- أنه أثناء قيام مجموعة من رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على حريق فى منطقة (سيمرينج) عثروا في مبنى الفندق المحترق على جثة أحد الاشخاص، ولفت إلى أن سبب الحريق غير واضح حتى الآن ويجري التحقيق اللازم.

وأضاف فايلر أنه "تمت الاستعانة بقوات إطفاء إضافية للسيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة عدة أشخاص بالاختناق جراء دخان الحريق، مشيرا إلى أن الضحية يبلغ من العمر 81 عاما ولم يتم تحديد هويته حتى الآن.

يذكر أن حريق اليوم هو ثاني حريق ضخم يقع في هذه المنطقة خلال العام الحالي حيث وقع فى مايو الماضي حريق دمر مجمعا سكنيا كبيرا.