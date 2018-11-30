صربيا تستكمل بناء خط أنابيب غاز سيتصل بخط أنابيب «ترك ستريم»

استكملت شركة "جاز ترانس" وهي مشروع مشترك لشركتي "سربيجاجاز" الحكومية الصربية و"جازبروم" الروسية، مد خط أنابيب غاز طوله 403 كيلومترات في مختلف أنحاء البلاد من الحدود مع بلغاريا إلى شمال المجر المجاورة، طبقا لما ذكره دوسان باجاتوفيتش، رئيس شركة (سربيجاجاز)، في مقابلة على الهواء مباشرة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في صربيا "آي.تي.إس".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، إن خط الأنابيب سيتصل مع خط أنابيب "ترك ستريم عبر بلغاريا، مما يفتح طريق إمداد جديد لصربيا، التي تعتمد حتى الآن على واردات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكون التدفقات الأولى عبر بلغاريا في مايو المقبل، عندما تنهي الدولة المجاورة أقسام الأنابيب الخاصة بها.

ومن المتوقع استكمال جميع المنشآت على طريق البلقان الضروري لنقل الغاز عبر المجر بحلول عام 2022، من بين ذلك محطات ضغط لضخ مزيد من الوقود لوسط أوروبا.