6 عروض لـ«كسارة البندق» فى احتفالات الأوبرا بالعام الجديد

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسى العالمى تشايكوفسكى «كسارة البندق» من إخراج الدكتور عبدالمنعم كامل وإعادة الإخراج لـ أرمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر ويقام الحفل الصباحى فى الحادية عشرة صباح الأحد 29 ديسمبر.

باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل المصائر والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب والقصة التى تدور حول أحلام الفتاة الصغيرة كلارا فى ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.

المعروف أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى عام 1891 مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسى ألكسندر دوما الأب الذى اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيتر سبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التى قدمته لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكى.