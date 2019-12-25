الغندور: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن قرار حكم مباراة أمس بين ناديي الزمالك والإنتاج الحربي، بعدم احتساب ركلة جزاء للأبيض، في الدقيقة 65 والذي طالب به لاعبي الزمالك لصالح احمد سيد "زيزو" على لاعب الانتاج باسم مرسي، سليم 100٪.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": " الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الإنتاج، المدافع وصل للكرة قبل مهاجم الزمالك".

وأضاف: "هناك 3 أخطاء مؤثرة في الدوري هذا الموسم، وركلة جزاء المقاصة ضد طنطا، وركلة جزاء الزمالك أمام إنبي أصنفه "تعاون سلبي"، وركلة جزاء للأهلي أمام أسوان".

وأوضح: " لم تحتسب 5 ركلات صحيحة، أتذكر منها الاتحاد ضد وادي دجلة، والزمالك له ركلة جزاء في مباراة الشرقية".

وأردف: "لا يوجد أي شيء في العالم اسمه معاقبة حكم خارج الملعب من أي جهة آخرى نتيجة أي قرار خاطئ".

واستكمل: "هذا الكلام إن حدث سيتم وقف النشاط الرياضي في مصر".

واختتم: "كنت مؤيد لاستمرار الحكام الإضافيين هذا الموسم في حالة تواجد تقنية الفيديو".