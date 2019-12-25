محافظ قنا يشارك في ورشة عمل ببرنامج التنمية المحلية

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شارك اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، في ورشة العمل التي ينظمها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر حول الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2020/2021 وكذا شرح برامج التنمية المحلية المطورة ومنظومة التخطيط الحديثة.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية لشئون التخطيط والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بقنا.

وأوضح المحافظ أن الورشة شارك فيها حوالي 20 متدربا من مسؤولي إدارات التخطيط بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وشركات المرافق.

وأضاف أن الورشة تضمنت جلسات حول الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وتوزيع الاختصاصات ضمن برنامج التنمية المحلية وبرامج الإدارة المحلية المطورة والدعم الفني ومعايير ترتيب أولويات المشروعات (المعايير الفنية والتخطيطية – دراسات الجدوى – الاعتبارات البيئة والاجتماعية) وكذا توزيع مشروعات الخطة على برامج التنمية المحلية المطورة.

ووجه محافظ قنا مسئولي تنفيذ البرنامج ومسئولي التخطيط بالانتهاء من إعداد الخطط الاستثمارية في المواعيد المقررة، كما وجه بضرورة دمج الكوادر التي يتم تدريبها للمشاركة في وضع الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، مؤكدًا على أهمية عقد ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير أداء العاملين بالأجهزة التنفيذية.