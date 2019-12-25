باردو مديرا فنيا لـ أدو دن هاج الهولندي

أعلن أدو دن هاج المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعيين آلان باردو مدرب نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد السابق لقيادته حتى نهاية الموسم.

وكُلف باردو، الذي لم يعمل منذ إقالته من تدريب وست بروميتش ألبيون في أبريل نيسان من العام الماضي، بمهمة إبعاد دن هاج عن منطقة الهبوط مع احتلال الفريق المتعثر المركز قبل الأخير بعد 18 مباراة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن باردو البالغ من العمر 58 عاما قوله :"أنا سعيد بأنني كنت في طريق أدو دن هاج وهو يبحث عن مدرب جديد".

وأضاف :"الفريق في مرحلة صعبة، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا حتى نقلب الأمور. علينا أن نفعل ذلك معا".

ويحل باردو، الذي قاد من قبل ريدينج وتشارلتون أثليتيك وساوثامبتون وكريستال بالاس، محل ألفونس جرونينديك الذي ترك دن هاج في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي وقت لاحق عين دن هاج مارتن يول مدرب توتنهام هوتسبير وأياكس أمستردام السابق في منصب المستشار الفني.