نمو إنفاق الشركات الكورية الجنوبية على الأبحاث والتطوير بنسبة 11% خلال 2019

سجل إنفاق الشركات الكورية الجنوبية على الأبحاث والتطوير نموا بمعدل 11.3 % سنويا خلال العام الحالي رغم تراجع مبيعات هذه الشركات بشكل عام.

وأشارت اليوم الأربعاء، وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن إجمالي إنفاق أكبر 500 شركة كورية جنوبية، من حيث المبيعات على البحث والتطوير بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 39.3 تريليون وون (33.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 11.3 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، بلغ مجمل إيرادات الشركات المشاركة في المسح حوالي 1265 تريليون وون في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض نسبته 8ر0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفي الوقت نفسه مثلت نسبة إنفاق الشركات على البحث والتطوير 3.13 % من المبيعات، بارتفاع قدره 0.34 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن شركة نايفر، وهى منصة الإنترنت الأولى في كوريا، جاءت في المركز الأول من حيث نسبة الإنفاق إلى المبيعات والتي بلغت 25.96 %.

في حين جاءت شركة الأدوية الرئيسية سيلتريون في المركز الثاني من حيث نسبة الإنفاق إلى المبيعات بنسبة 25.63 %، وجاءت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع هواتف ذكية ورقائق ذاكرة في العالم، في المركز الأول من حيث حجم الإنفاق على البحث والتطوير، حيث بلغ هذ الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 15.29 تريليون وون.