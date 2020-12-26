وزير التعليم العالي: رصدنا 5 طفرات بالمسح الجيني لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما يمر به فيروس كورونا طفرات ومتغيرات ولا تعني ظهور سلالة جديدة من المرض، مشيرًا إلى أنه تم رصد 5 طفرات بالمسح الجيني لكورونا في مصر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن الطفرات الفيروسية أمر متوقع، موضحًا أنه قبل إثارة القلق لابد من الإجابة على عدة تساؤلات وهي: هل التغير في الفيروس يؤدي إلى زيادة انتشاره؟، وهل هذا التغير يحدث اختلافًا في الأعراض؟، وهل اختلاف الأعراض أدى لزيادة الوفيات؟، وأخيرا هل هذا التغير يتعارض مع اللقاحات المضادة المعلنة؟.

وأجاب وزير التعليم العالي، على التساؤلات السابقة بأن ما رُصد من تغير في الشوكة الخاصة بالفيروس مجرد مشاهدات لم ثبت حتى الآن في أبحاث علمية، بالإضافة إلى أنه لم يتم رصد زيادة في أعداد الوفيات على الرغم من الانتشار السريع للعدوى، مضيفًا أن التغير الطفيف في الأعراض لم يثبت حتى الآن هل نتج عن تغير الطقس أم تحور الفيروس؟

وأوضح أن بعض العلماء أفادوا بأن المرحلة التي يمر بها الفيروس في الوقت الحالي من تحورات وطفرات، قد تكون بداية لتحوله لفيروس موسمي، لافتًا إلى إجراء مسح جيني أخر للفيروس لرصد تحور الفيروس الذي أعلنت عنه بعد الدول.