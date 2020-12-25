«لكل المقهورين أجنحة»

رضوى عاشور

منصة «اقرأ لى»

دار الشروق



بقراءة هذا الكتاب، تتضح صورة رضوى عاشور فى أدق تفاصيل نبلها وروعة تنوعها، هذا جمال ضد القبح، وكما قال رفيق عمرها الشاعر مريد البرغوثى: «ابتسامتها رأى، وموضع خطوتها رأى، وعناد قلبها رأى، وعزلتها عن ثقافة السوق رأى، رضوى جمال رأيها ورأيها جمالها».

الكتاب يقع فى 320 صفحة، ويضم 6 أبواب، الباب الأول تحت عنوان اللغة والأدب، والباب الثانى: فلسطين، والثالث: عن الجامعة والثورة، والرابع: عن الرفاق، والخامس: كلمات قبول الجوائز، أما الباب السادس والأخير فهو يضم المقالات المكتوبة بالإنجليزية التى ترجمتها دعاء إمبابى وندى حجازى إلى اللغة العربية، وراجعتها ونظمتها فاتن مرسى.



«خراب.. كتاب عن الأمل»

مارك مانسون

دار التنوير

منصة «storytel»



يعد هذا الكتاب الثانى للكاتب مارك مانسون الذى حقق نجاحا كبيرا بعد كتاب فن اللا مبالاة، فى هذا الكتاب يحاول الكاتب أن يجعل قرّاءه أكثر تقبلا لهذا الكون، فالحياة ليست وردية، على حد قوله، ويستخدم علم النفس ومنطق الفلاسفة والسياسة وحتى الدين لإيصال فكرته.

فرغم الرفاهيات المتاحة إلا أن القلق يغلف حياة الغالبية! ومانسون يحاول فى هذا الكتاب أن يعرض الحلول لتكون هذه الحياة أجدر بأن تعاش. ويتكون الكتاب من تسع ساعات ودقيقة، ويقرؤه شادى عباس، وصدر الكتاب عن دار التنوير، وترجمه الحارث النبهان.



«غرفة 304: كيف اختبأت من أبى العزيز 35 عاما»

عمرو عزت

منصة «اقرأ لى»

دار الشروق



يعد الكتاب بمثابة سيرة ذاتية للباحث والصحفى عمرو عزت، يوثق فيها اللحظات المهمة فى حياته وعن علاقته بوالده وكيف انعكست على شخصيته، من محاولة الاختباء والانعزال بعيدا عن السلطة الأبوية داخل غرفة صغيرة، إلى الصراع الحتمى الذى يحدث داخل كل أسرة بين الأب والابن، وهو كتاب صغير خفيف وممتع وشيق جدا، لن تتمنى أن ينتهى أبدا.



«1234»

بول أوستر

منشورات المتوسط

منصة «storytel»



تصدرت رواية «1234»، للكاتب الأمريكى الشهير بول أوستر، المبيعات على مدى أسابيع فور صدورها، حيث قال عنها كاتبها بأنها أهم عمل كتبه فى حياته، وتكرر الأمر فور صدورها باللغة العربية والآن يأتى لنا الكتاب الصوتى بإصدار ضخم بصوت أحد أهم الرواة على المنصة الصوتية داود عفيشات. وتتميز هذه الرواية بالسؤال الأهم الذى يطرح دائما فى عقول البشر، ماذا كان سيحصل لو أننا سلكنا طريقا مختلفا، فيضع الكاتب بطله على أربع طرق ويتلاعب به على تلك الطرق، فهل تختلف نهاية البطل كما اختلفت الطرق التى عبرها فى حياته؟

يمتد الكتاب لـ47 ساعة و36 دقيقة، وصدر ورقيا من خلال منشورات المتوسط وترجمه كل من حسام موصللى وسوسن سلامة وأحمد م. أحمد.

