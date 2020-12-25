المكسيك تسجل 24 عرضا جانبيا للقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 24 عرضا جانبيا لاستخدام لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز-جاتيل - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (برنسا لاتينا) المتخصصة بشئون أمريكا اللاتينية - إلى أنه من بين الأعراض التي لوحظت: انخفاض نشاط الجهاز التنفسي، ونقص معدلات السكر في الدم، والشعور باختلال التوازن، وآلام العضل والأذن والإصابة بالحُمى، لكنه أوضح أن الإصابة بالحمى من الممكن أن تكون ردة فعل مناعية متوقعة من الجسم نظرًا لزيادة الاستجابة المناعية الوقائية فور تناول اللقاح.

واعتبر الوزير المكسيكي أن بعض هذه الأعراض تحدث بسبب ذهاب كثير من الناس للتطعيم دون تناول وجبة الإفطار.