المالية: الربط الشبكي بين الجهات الإيرادية في الدولة يسهل حصر المعاملات الضريبية

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية ومدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك، يأتي في إطار منظومة التحو الرقمي التي تتبناها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الربط الشبكي بين الجهات الإيرادية في الدولة يسهل عملية حصر المعاملات الضريبية، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مما يزيد من الحصيلة الضريبية.

وأوضح أن عملية الربط الشبكي ستتيح توافر البيانات عن المنتجات التي يتم عبورها من الجمارك لحظيًا لدى مصلحة الضرائب، وكذلك بالنسبة للعقارات والوحدات التي يتم استغلالها تجاريًا.

وذكر أن مصر تعتبر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، والذي تم تطبيقه في 15 نوفمبر الماضي، مضيفًا أنه سيتم إضافة 374 شركة أخرى بالمنظومة في يوليو المقبل.

وأشار إلى أن حجم الحصيلة الضريبية المتحصلة من الضرائب والضرائب العقارية والجمارك، لهذا العام بلغ نحو 934 مليار، مؤكدًا أنه بحلول عام 2022 سيتم إلغاء التعامل الورقي، وتعميم التعاملات الرقمية.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، خلال لقائه مع العاملين بالمديرية المالية بجنوب سيناء على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيو ٢٠٢٢.