الوطنية للانتخابات تنعى رئيسها لاشين إبراهيم

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض؛ والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



وتوفى إبراهيم اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ60 عامًا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد مستشفيات القاهرة.



وشغل إبراهيم رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ صدور القرار الجمهوري بذلك رقم 503 لسنة 2017 في أكتوبر 2017، وتولى مهام عمله في فبراير 2018، وهو نائب رئيس محكمة النقض، وتخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، ثم انتقل للعمل بنيابة النقض.



وفي عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.