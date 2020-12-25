قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت مشروعات بنية تحتية عديدة، كإنشاء مدينة ناصر السكنية، موضحًا أنها تقام على مساحة تقدر بنحو 6 ألاف فدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه تم طرح عددًا من الوحدات السكنية بهذه المدينة، مشيرًا أنه تم ربطها بمدينة أسيوط من خلال محور ناصر.

وأوضح أن يتم حاليًا محور بطول 42 كيلومتر، لربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي وكذلك الزراعي، بقيمة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، ذاكرًا أنه يتم العمل أيضًا على مشروعات البنية التحتية كالصرف الصحي، والتي ستدخل الخدمة في الشهور الأولى من العام المقبل.

وذكر أنه تم إضافة 2500 فصل تعليمي خلال الأونة الأخيرة ضمن مشروعات تطوير الأبنية التعليمية، لافتًا إلى استهداف مبادرة حياة كريمة ل60 قرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة ستشمل تطوير منظومة الكهرباء ومد لأعمدة الإنارة، بقيمة 200 مليون جنيه، مضيفًا أنه بالتعاون مع وزارة النقل تم إعداد بروتكول خاص بالخطة الاستثمارية في رصف طرق المحافظة بمبلغ وصل إلى نحو 400 مليون جنيه.



