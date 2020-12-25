الحكومة اليابانية تتبنى خطة لإنهاء الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050

تعهّدت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بتبني خطة تتضمن تعزيز استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية واستخدام طاقة الرياح الساحلية ضمن جهود أخرى لإنهاء الانبعاثات الكربونية تماما بحلول العام 2050، وذلك في إطار مكافحة التغير المناخي.



وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن خطة العمل، التي تحمل اسم "استراتيجية النمو الأخضر"، تتضمن 14 عنصرا أساسيا، من بينها الاعتماد على الهيدروجين كمصدر للطاقة، وإعادة تدوير الكربون، وزيادة دعم القطاع الخاص للمساعدة في تحقيق هدف الوصول بصافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر.



وتعتقد الحكومة اليابانية أن استراتيجية النمو الجديدة ستحقق عوائد اقتصادية تساوي نحو 90 تريليون ين في عام 2030، و190 تريليون ين (8ر1 مليار دولار) في 2050، وتتضمن تلك العوائد المبيعات والاستثمارات التي سيستحثها الطلب على المنتجات الجديدة الصديقة للبيئة.