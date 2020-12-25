إصابة ثنائي مانشستر سيتي بفيروس كورونا

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كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا بالإضافة لإثنين من موظفين النادي أيضًا.

وأصدر مانشستر سيتي بيانًا عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يؤكد فيه إصابة الثنائي جابرييل جيسوس وكايل والكر، لاعبي السيتي، بالإضافة لإثنان من موظفي النادي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مانشستر سيتي أن الأفراد الأربعة سيخضغون لفترة من العزل الذاتي وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي والمملكة المتحدة المتعلقة بالحجر الصحي.

وأتم النادي في بيانه أن كل فرد في النادي يتمنى لزملائه الشفاء العاجل خلال فترة أعياد الميلاد قبل عودتهم للعمل والتدريب والمنافسة مجددًا.