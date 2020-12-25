فنزويلا تنتقد كولومبيا بشدة بسبب حجبها لقاح كورونا عن المهاجرين الفنزويليين فيها

وجهت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انتقادات حادة لقرار كولومبيا حجب تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا عن المهاجرين الفنزويليين لديها.



ووصفت رودريجيز الأمر الذي أصدره رئيس الدولة الكولومبي إيفان دوكي مساء الخميس (بتوقيت فنزويلا) بأنه أمر فظيع وبربري.



وقالت نائبة الرئيس بعد اجتماع مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تصريحات لها إلى قناة في تي في التلفزيونية الفنزويلية إن قرار دوكي يمثل كراهية للأجانب ويتسم بالعنصرية وانتهاك حقوق المهاجرين.



كان دوكي أوضح في بداية الأسبوع أن اللاجئين الفنزويليين الذين ليس لديهم إقامة رسمية في كولومبيا أو الذين ليس لديهم جنسية مزدوجة لن يحصلوا على التطعيم الذي خطط تقديمه إلى السكان في فبراير المقبل.



كما تعرض دوكي لانتقادات شديدة أيضا من داخل كولومبيا، حيث انتقده كل من وزير الصحة السابق أليخاندرو جافيريا والرئيس السابق أندريس باسترانا انتقادات حادة.



كان الملايين غادروا فنزويلا - التي كانت فيما مضى دولة ثرية تتمتع بثروات كبيرة لكنها تقبع الآن في أزمة طاحنة - بلادهم حيث توجه حوالي 8ر1 مليون شخص منهم وفقا للإحصاءات الرسمية إلى كولومبيا المجاورة، التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين الفنزويليين.



ويعيش أكثر من نصف الفنزويليين في كولومبيا بشكل غير قانوني هناك.