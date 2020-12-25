رئيس الأساقفة الكاثوليك الألمان: جائحة كورونا أكبر أزمة إنسانية منذ عقود

يرى رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان، جيورج باتسينج ، أن جائحة كورونا تشكل تهديدا لكرامة الإنسان.

وفي عظته بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس"، والتي بُثت عبر الإنترنت اليوم الجمعة ، أشار أسقف ليمبورج على وجه الخصوص إلى الصور من مدينة بيرجامو بإيطاليا ، حيث نُقلت نعوش على ناقلات عسكرية إلى المقابر في الربيع الماضي لدفنها في صمت.

وقال باتسينج: "لم أر من قبل مثل هذه المشاهد في دولة مجاورة، وقد أصابتني بصدمة عميقة... كورونا وانتشارها الذي يهدد الحياة تمس الكرامة، لأن الجائحة تفاقم أيضا التفاوت في الظروف المعيشية وفرص الناس في البقاء على قيد الحياة على مستوى العالم. بالإضافة إلى الآثار غير المتوقعة لتغير المناخ، فمن المحتمل أن تكون هذه أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ عقود عديدة".

كما أعاد باتسينج للأذهان الحريق الذي اندلع الصيف الماضي في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، مضيفا أن لاجئين أضرموا النار في المخيم بدافع اليأس لأنهم حُشروا معا في ظروف لا تليق بهم وكان عليهم أن يعيشوا دون أي تطلع للتغيير، وقال: "هذا يثير قضية تمثل عارا على أوروبا حقا، لأننا لا نستطيع أن نجد سياسة لجوء مشتركة كإجابة صحيحة وحيدة على الهجرة العالمية".