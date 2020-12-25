رئيس الفيفا يلقي كلمة في حفل جلوب سوكر الأحد

يلقي السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كلمة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي يوم الأحد المقبل تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الجمعة/ أن إنفانتينو سيوجه من على منصة المؤتمر في قلب دبي رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاقي بين الشعوب وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالميا.

وعقب كلمة رئيس "الفيفا" مباشرة سيكون مئات الملايين من متابعي المؤتمر عبر شاشات التلفزيون في دولة الإمارات والمنطقة والعالم على موعد أيضا مع الجلسة المرتقبة التي تحمل عنوان "مع القمة" وتجمع ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية وهم كرستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي وإيكر كاسياس.

وسيتابع كبار الضيوف في مقر الحفل ومئات الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بعد جلسة النجوم وقائع حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر" بحضور النجوم الفائزين وممثلي الأندية العالمية الأخرى المتنافسة.