روسيا تسجل 29 ألفا و18 إصابة جديدة بكورونا و563 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 29 ألفا و18 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و992 ألفا و706 إصابات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد في بيان له اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 563 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 53 ألفا و659 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بفيروس " كورونا" بواقع 7315 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3751 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1576 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا أن 27 ألفا و397 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و398 ألفا و254 شخصا.